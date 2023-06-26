Займалися рекетом у Львівській області: СБУ накрила злочинне угруповання

12:37 26 червня Київ, Україна





Зловмисники займалися здирством грошей за вигадані борги або штучно створені конфліктні ситуації. У разі незгоди платити «данину» – погрожували потерпілим застосуванням насильства та фізичною розправою.



Серед громадян, у яких фігуранти намагалися «вибити» гроші, були й щойно мобілізовані до лав української армії.



Злочинні дії угруповання призводили до розхитування суспільно-політичної обстановки та загострення криміногенної ситуації у західному регіоні. Зокрема, задокументовано, що зловмисники вимагали від одного з військових щомісячно платити їм 2 тис. дол. за вигадану "заборгованість".



Співробітники СБУ затримали лідера злочинного угруповання під час отримання чергового траншу данини – 40 тисяч гривень. Встановлено, що карний злочинець направляв гроші на поповнення злочинної «каси», контрольованої «злодіями в законі». Внаслідок успішної спецоперації СБУ , у Львівській області було нейтралізовано діяльність ватажка злочинного угруповання та його активних спільників, які систематично тероризували та намагалися тримати у страху місцевих мешканців.Зловмисники займалися здирством грошей за вигадані борги або штучно створені конфліктні ситуації. У разі незгоди платити «данину» – погрожували потерпілим застосуванням насильства та фізичною розправою.Серед громадян, у яких фігуранти намагалися «вибити» гроші, були й щойно мобілізовані до лав української армії.Злочинні дії угруповання призводили до розхитування суспільно-політичної обстановки та загострення криміногенної ситуації у західному регіоні. Зокрема, задокументовано, що зловмисники вимагали від одного з військових щомісячно платити їм 2 тис. дол. за вигадану "заборгованість".Співробітники СБУ затримали лідера злочинного угруповання під час отримання чергового траншу данини – 40 тисяч гривень. Встановлено, що карний злочинець направляв гроші на поповнення злочинної «каси», контрольованої «злодіями в законі».

Під час обшуку в його будинку виявлено 350 тис. дол., які, можливо, належать так званому «общаку».

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманого про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (здирництво в умовах воєнного стану). За матеріалами СБУ, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.



Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.