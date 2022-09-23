Заступника мера Волчанська затримали за допомогу окупантам

17:07 23 вересня Київ, Україна

У деокупованій Харківській області було затримано першу заступницю Вовчанського міського голови, яка співпрацювала з російськими окупантами, а також двох місцевих жителів із загонів так званої «народної міліції».

«У рамках оперативного відпрацювання територій Харківщини, звільнених від окупантів, затримано трьох осіб – двох чоловіків, які вступили до лав «народної міліції» у Куп'янську, та першої заступниці Вовчанського міського голови, яка співпрацювала з представниками Росії», – повідомила в п.. 23 вересня Харківська обласна прокуратура

Чиновниця під час окупації міста брала участь у нарадах спільно з окупантами та самопроголошеним «головою тимчасової громадянської адміністрації». Вона забезпечувала російських військових харчуванням, допомагала у вирішенні питань їхнього поселення та надавала техніку для будівництва фортифікаційних споруд.



Крім того, жінка передавала представникам загарбників списки патріотично налаштованих громадян, учасників АТО/ООС та проукраїнських організацій.



У повідомленні прокуратури відсутнє ім'я затриманої чиновниці, але, за інформацією ЗМІ Вовчанської міськради, цю посаду обіймала 67-річна Ольга Камінська.. Тепер її суд ув'язнив. У липні 2022 року їй заочно оголосили про підозру у державній зраді.

Двоє затриманих, 36-річний та 31-річний чоловіки добровільно подали заяви до лав так званої «народної міліції» на посаді "патрульних". Проте їхня кар'єра "вартових порядку" швидко завершилася. Їм також повідомили про підозру та заарештували.