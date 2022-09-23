Заступника мера Волчанська затримали за допомогу окупантам

У деокупованій Харківській області було затримано першу заступницю Вовчанського міського голови, яка співпрацювала з російськими окупантами, а також двох місцевих жителів із загонів так званої «народної міліції».
Чиновниця під час окупації міста брала участь у нарадах спільно з окупантами та самопроголошеним «головою тимчасової громадянської адміністрації». Вона забезпечувала російських військових харчуванням, допомагала у вирішенні питань їхнього поселення та надавала техніку для будівництва фортифікаційних споруд.
Крім того, жінка передавала представникам загарбників списки патріотично налаштованих громадян, учасників АТО/ООС та проукраїнських організацій.
У повідомленні прокуратури відсутнє ім'я затриманої чиновниці, але, за інформацією ЗМІ Вовчанської міськради, цю посаду обіймала 67-річна Ольга Камінська.. Тепер її суд ув'язнив. У липні 2022 року їй заочно оголосили про підозру у державній зраді.
Крім того, жінка передавала представникам загарбників списки патріотично налаштованих громадян, учасників АТО/ООС та проукраїнських організацій.
У повідомленні прокуратури відсутнє ім'я затриманої чиновниці, але, за інформацією ЗМІ Вовчанської міськради, цю посаду обіймала 67-річна Ольга Камінська.. Тепер її суд ув'язнив. У липні 2022 року їй заочно оголосили про підозру у державній зраді.
Двоє затриманих, 36-річний та 31-річний чоловіки добровільно подали заяви до лав так званої «народної міліції» на посаді "патрульних". Проте їхня кар'єра "вартових порядку" швидко завершилася. Їм також повідомили про підозру та заарештували.
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