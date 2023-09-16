Заступника мера Дніпра підозрюється в корупції та мільйонній розтраті

12:35 16 вересня Київ, Україна

В Україні триває повномасштабна війна не лише проти російських загарбників, а й проти внутрішніх ворогів – корупціонерів. У той час, коли українці жертвують усім на потреби фронту, нажива за рахунок держави та народу має особливо тяжкий намір. Як повідомили в Офісі генпрокурора в суботу, 16 вересня, заступник мера Дніпра та директор приватного підприємства повідомили про підозру у заволодінні майже 1 млн гривень під час ремонту школи.

За даними слідства, департамент міськради уклав із підприємством-підрядником низку договорів про проведення будівельних робіт з капітального ремонту даху однієї зі шкіл.

Після виконання ремонтних робіт директор фірми вніс у кошторисну документацію ціни на будматеріали, що вдвічі перевищують ринкові.. Але заступник мера підписала акти та скріпила печаткою. В результаті на рахунок приватного підприємства безпідставно було перераховано майже 1 млн. гривень з міського бюджету.

Правоохоронці провели низку обшуків за місцем проживання фігурантів, у приміщеннях міської ради та підприємства.

Чиновниці та директору фірми інкримінують розтрату, присвоєння чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та службове підроблення (ч.2 ст.28, ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України).

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