Заступник мера Черкас "замовили"

20:42 16 липень Київ, Україна

Слідчі ГБР спільно з СБУ попередили замовне вбивство заступника міського голови Черкас та затримали замовника, ним виявився депутат Черкаської міської ради.



Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, не уточнивши ім'я чиновника. Ймовірно йдеться про Юрія Ботнара, про зникнення якого заявили у четвер, 16 липня.



Для затримання замовника слідчі ГБР спільно з контррозвідниками СБУ інсценували вбивство заступника мера.



За даними слідства, депутат замовив вбивство заступника мера Черкас через особистий конфлікт на тлі розподілу сфер впливу.



Організатора затримали після передачі грошей за «вбивство» чиновника, який було імітований правоохоронцями.



Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення заступника міського голови Черкас Юрія Ботнаря. Відомості про інцидент внесли до єдиного реєстру за статтею 115 Кримінального кодексу України.