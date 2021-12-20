"Замінування" школи під Києвом. Фото

15:31 08 грудень Київ, Україна

Поліціянти Вишгородського району встановлюють обставини повідомлення про замінування школи в Славутичі

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.



Сьогодні близько 10 години на електронну адресу школи №1 надійшло повідомлення про замінування. Адміністрація школи повідомила про це поліцію.



На місце події прибули слідчо-оперативна група відділення поліції №2 Вишгородського районного управління поліції, рятувальники ДСНС, нацгвардійці, кінологи та вибухотехніки поліції Київщини.



Всі діти та персонал були негайно евакуйовані.



Правоохоронці обстежили приміщення школи та навколишню територію. Жодних підозрілих предметів виявлено не було. Інформація про замінування не знайшла свого підтвердження.



Наразі правоохоронці встановлюють особу псевдомінера.