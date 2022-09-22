Заступник голови Ізюма розповів про наслідки російської окупації

Сьогодні Ізюм – це місце масового терору. Терор, який застосовувався російськими окупантами до абсолютної більшості населення міста.
Про це розповів заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін.
Російські військові захопили Ізюм у квітні. Незадовго до цього українські захисники знищили до 60% їхнього особового складу та військової техніки в районі, проте росіяни змогли зайти.
Допоміг їм у цьому, мабуть, місцевий депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Анатолій Фомічевський, який показав незахищений шлях. Він став не єдиною посадовою особою в місті, яка пішла на співпрацю із загарбниками. Так само вчинили:
- колишній мер Олександр Божков;
- колишній співробітник поліції Владислав Соколов;
- депутат від партії "Блок Світличної "Разом!" Юрій Козлов.
Їхніми справами займаються в ДБР.
Незадовго до окупації влада Ізюма повідомляла, що місто зруйноване майже повністю, а обсяг руйнувань більший, ніж після Другої світової війни.
Незадовго до окупації влада Ізюма повідомляла, що місто зруйноване майже повністю, а обсяг руйнувань більший, ніж після Другої світової війни.
Чиновники називали Ізюм одним із центрів гуманітарної катастрофи в Харківській області, оскільки там не було продуктів, води, світла, тепла та не працював зв'язок. У той самий час росіяни обстрілювали карети швидких та евакуаційні колони з цивільними, тому люди не могли отримати допомогу.
За словами Мацокіна, зараз руйнація житлового фонду оцінюється у 90%.
Після деокупації Ізюма неподалік міста одразу знайшли масове поховання, з якого ексгумували майже шість десятків тіл, більшість із яких зі слідами насильницької смерті чи тортур.
Мацокін каже, що подібних поховань більше:
Мацокін каже, що подібних поховань більше:
Досі в Ізюмі немає газо-, електро- та водопостачання, але люди отримують гуманітарну допомогу. Влада оголосила, що з Харківської області проводитиме добровільну евакуацію.
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