Заступник голови Ізюма розповів про наслідки російської окупації

20:18 22 вересня Київ, Україна

Сьогодні Ізюм – це місце масового терору. Терор, який застосовувався російськими окупантами до абсолютної більшості населення міста.





Про це розповів заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін.

Російські військові захопили Ізюм у квітні. Незадовго до цього українські захисники знищили до 60% їхнього особового складу та військової техніки в районі, проте росіяни змогли зайти.



Допоміг їм у цьому, мабуть, місцевий депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Анатолій Фомічевський, який показав незахищений шлях. Він став не єдиною посадовою особою в місті, яка пішла на співпрацю із загарбниками. Так само вчинили:

колишній мер Олександр Божков;

колишній співробітник поліції Владислав Соколов;

депутат від партії "Блок Світличної "Разом!" Юрій Козлов.

Їхніми справами займаються в ДБР.



Незадовго до окупації влада Ізюма повідомляла, що місто зруйноване майже повністю, а обсяг руйнувань більший, ніж після Другої світової війни.

Чиновники називали Ізюм одним із центрів гуманітарної катастрофи в Харківській області, оскільки там не було продуктів, води, світла, тепла та не працював зв'язок. У той самий час росіяни обстрілювали карети швидких та евакуаційні колони з цивільними, тому люди не могли отримати допомогу.

За словами Мацокіна, зараз руйнація житлового фонду оцінюється у 90%.

“Центральна частина та багатоповерхівки, якщо ми раніше говорили кореспондентам, що зруйновані на 80%, сьогодні я сказав би, що це 90% повної або часткової руйнації. Житловий сектор, приватний, одноповерховий, назвемо його так, трохи у кращому стані, але там потрібно проводити роботи для дослідження реальної ситуації. Люди у центральній частині міста сьогодні не живуть. Там неможливо жити, бо все це зруйновано”, – каже він.

Після деокупації Ізюма неподалік міста одразу знайшли масове поховання, з якого ексгумували майже шість десятків тіл, більшість із яких зі слідами насильницької смерті чи тортур.



Мацокін каже, що подібних поховань більше:

Такі поховання є не в одному місці, а мінімум у трьох, які потрібно досліджувати. Там також можуть бути масові поховання жертв російської окупації. Спочатку ми оцінювали, що жертв серед мирного населення нашої громади – тисяча людей, боюся, що ця цифра може тільки збільшитися. На жаль, все більше і більше відкривається. Сьогодні наше місто – місто масового терору, який застосовувався навіть до абсолютної кількості населення тим чи іншим чином. Когось катували, хтось був під психологічним тиском, когось позбавляли волі, таких історій просто тисячі”.

Досі в Ізюмі немає газо-, електро- та водопостачання, але люди отримують гуманітарну допомогу. Влада оголосила, що з Харківської області проводитиме добровільну евакуацію.