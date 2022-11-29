Заступнику голови Херсонської міськради повідомили про підозру у пособництві ворогові

16:53 29 листопада Київ, Україна

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру у пособництві державі-агресору одному із заступників міського голови Херсонської міської ради.



Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора та Державному бюро розслідувань.



За даними слідства, з березня 2022 року чоловік перейшов на бік росії та почав співпрацювати з окупаційною владою. У ході окупації Херсонської області він сприяв налагодженню роботи комунально-житлових послуг для окупаційної адміністрації, незаконно створених правоохоронних органів, підрозділів росгвардії, ФСБ та російських військових.



Під час затримання у чоловіка було виявлено конституцію росії та інші пропагандистські матеріали. Також його перевіряють на причетність до незаконного обігу зброї та вибухових речовин.



Співробітники ДБР затримали чиновника та повідомили йому про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк до 12 років.





Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Видання "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах зазначає, що йдеться про Володимира Пепеля, якого затримали 28 листопада.



В Офісі Генпрокурора нагадали, що згідно зі ст. 62 Конституції України особа вважається невинною у скоєнні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вина не буде доведена в законному порядку та встановлена обвинувальним вироком суду.