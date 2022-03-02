Заступник голови Чернігівської ОДА погорів на хабарі

14:21 02 червень Київ, Україна

Правоохоронці затримали заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації (ОДА) під час отримання хабаря, чиновник за 160 тисяч доларів США обіцяв сприяння в приватизації готельного комплексу.

Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора.

За цю суму чиновник обіцяв громадянину забезпечити безперешкодне визначення його переможцем торгів з придбання комплексу і подальше підписання відповідних документів для оформлення права власності на об'єкт нерухомого майна.

Правоохоронці затримали посадовця і посередника під час отримання усієї суми грошових коштів.



Зараз проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо звернення до суду з клопотаннями про обрання запобіжних заходів.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого в м. Київ, при оперативному супроводі Управління оперативних розробок територіального управління ДБР, розташованого в м. Київ.