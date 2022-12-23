Замітають сліди злочину: окупанти зносять маріупольський драмтеатр

10:51 23 грудня Київ, Україна





Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.



Згідно з реконструкціями журналістів та правозахисників, які розслідували бомбардування театру, удару по будівлі 16 березня завдав один із літаків-винищувачів Су-25, Су-30 або Су-34. Росіяни, ймовірно, скинули бомби із 400–800 кілограмами вибухової речовини.



Як бомбосховище



У тимчасово окупованому Маріуполі почали зносити будівлю Донецького драматичного театру, внаслідок бомбардування якого у березні загинули мирні жителі. Досі неможливо встановити їхню точну кількість, проте називають цифру від 300 до 600 осіб.Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.Згідно з реконструкціями журналістів та правозахисників, які розслідували бомбардування театру, удару по будівлі 16 березня завдав один із літаків-винищувачів Су-25, Су-30 або Су-34. Росіяни, ймовірно, скинули бомби із 400–800 кілограмами вибухової речовини.Як бомбосховище драмтеатр відкрили для всіх охочих на початку березня і, як згадувала режисерка Олена Біла, яка працювала там 19 років, у перші дні сховатися туди прийшли 600 людей, проте потім їх ставало більше. Після атаки ніхто, зокрема, й рятувальники, не бачив, щоб із-під завалів вдалося вибратися понад 200 людей.

Вцілілі виходили через головний вихід або один бічний вхід, тому що друга сторона та задня частина будівлі були зруйновані.

Військові росії, щоб приховати реальну кількість загиблих, спочатку вивозили тіла в мішках до братських могил, зокрема, до Старого Криму.



Тепер окупанти збираються зрівняти із землею місце злочину.



Повному демонтажу підлягає задня та центральна частина театру, проте фронтальну залишать цілою, як основу реконструкції. Тобто демонтуються лише ті частини будівлі, які доводять бомбардування, а не вигаданий пропагандою підрив зсередини”, – каже Андрющенко.