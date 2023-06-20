Заступника мера Чернігова підозрюють у корупції

СБУ зібрала доказову базу та повідомила про підозру у масштабній корупції заступнику Чернігівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.



За матеріалами справи, чиновник організував схему присвоєння бюджетних грошей на закупівлі нового трансформатора для місцевої ТЕЦ, яка була пошкоджена внаслідок російського обстрілу навесні 2022 року.. Вже у липні обладнання було придбано за вартістю, яка вдвічі перевищувала ринкову.. При цьому збитки державі досягли понад 30 млн грн.



Цю суму підтверджено ініційованими Службою безпеки судово-товарознавчою та судово-економічною експертизами, що проводяться Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз.



Для реалізації угоди фігурант скоординував злочинні дії з керівництвом компанії-постачальника.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили чиновника про підозру год. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою чи службовим становищем). В даний час йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою заставі у розмірі 32 млн. грн.



Зловмиснику загрожує до 6 років ув'язнення.