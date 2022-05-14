Заступник Миколаївського голови затриманий при спробі покинути Україну

08:22 11 серпня Київ, Україна

У міжнародному пункті пропуску «Лужанка - Берегшурань», при спробі перетину держкордону, затриманий заступник мера Миколаєва, якого підозрюють в причетності до розкрадання майже 27 млн грн.





Співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) викрили корупційну схему, в результаті якої громаді міста Миколаїв було завдано збитків більш ніж на 26,8 млн гривень. Йдеться про заволодіння бюджетними коштами при виконанні робіт з реконструкції Соборної площі в Миколаєві, повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) Співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) викрили корупційну схему, в результаті якої громаді міста Миколаїв було завдано збитків більш ніж на 26,8 млн гривень.

Учасниками схеми слідство на сьогодні вважає вісьмох осіб: заступника мера Миколаєва, першого заступника директора одного з департаментів Миколаївської міської ради; директорів шести приватних компаній, один з яких є чинним депутатом Миколаївської міськради.



Посадових осіб Миколаївської міськради і двох керівників приватних компаній затримали. Вирішується питання про повідомлення ним про підозру. Іншим особам про підозру повідомлено.



Всім восьми учасникам схеми інкримінують скоєння злочину, передбаченого статтею про присвоєння, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч.5 ст.191 КК України).

"Слідство припускає, що заступник Миколаївського голови намагався покинути територію України: він затриманий в міжнародному пункті пропуску Лужанка - Берегшурань на українсько-угорському кордоні", - йдеться в повідомленні.

Мера Миколаєва також повісткою викликали в НАБУ для проведення слідчих (розшукових) дій.



У НАБУ розповіли, що в 2019 році департамент Миколаївської міськради оголосив тендер на виконання робіт з реконструкції Соборної площі в Миколаєві. Як встановило слідство, заступник Миколаївського голови і перший заступник одного з департаментів міськради, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з шістьма особами забезпечили перемогу в тендері одного заздалегідь визначеного ТОВ, яке і виконало роботи.



Як показала експертиза, роботи проведені за завищеними цінами, в результаті чого завдано збитків міській громаді.



Досудове розслідування триває. Встановлюються інші обставини вчинення злочину.