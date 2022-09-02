Залпами з Ураганів та Смерчів ворог продовжує знову обстрілювати Миколаїв - ОВА

За інформацією оперативного командування Південь, надвечір, 13 серпня, трьома реактивними снарядами системи залпового вогню Ураган атаковано портову інфраструктуру Миколаєва. На щастя, обійшлося без жертв. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Також 13 серпня близько 20:00 Миколаїв зазнав обстрілів. За інформацією оперативного командування Південь, шістьма реактивними снарядами системи залпового вогню Смерч завдано удару по житлових кварталах та промислових об'єктах міста. Пошкодження отримали кілька будівель, поранення зазнала одна людина.

Вночі, 14 серпня, близько 2:00 ворог знову обстріляв обласний центр. Детальна інформація уточнюється.

Неспокійно було й у Миколаївській області. Увечері, 13 серпня, орієнтовно о 20.12 зафіксовано ворожий обстріл смт Первомайське. В результаті пошкоджено магазин та житловий будинок. А вночі 14 серпня, орієнтовно о 02:30, внаслідок обстрілу села Галицинове пошкоджено господарські споруди. Постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі у Миколаєві пролунала серія вибухів. Місто "накривали" із мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню. Також ворог завдає по регіону авіаційних ударів.