Закрите укриття у Києві: поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про службову недбалість

11:10 01 червня Київ, Україна

Сьогодні у Києві загинули троє людей – дві жінки та 9-річна дівчинка, які намагалися потрапити до закритого бомбосховища. У зв'язку з ненаданням доступу до укриття правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Facebook 1 червня.

"Закриті бомбосховища під час війни - це не просто байдужість. Це злочин. Поліція Києва вже розпочала за цим фактом кримінальне провадження за ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки", - написав Клименко.

Він пообіцяв у рамках розслідування знайти та притягнути до відповідальності всіх винних. Крім того, ДСНС України спільно з Національною поліцією регулярно проводитимуть перевірки доступності та стану бомбосховищ у всіх населених пунктах країни.

"Укриття мають бути цілодобово відкритими. Це питання життя людей. Без перебільшення", - наголосив Клименко.

Також стало відомо, що до поліції доставили охоронця поліклініки Деснянського району столиці, де під час ракетної атаки було закрито укриття.. Про це повідомила прессекретарка столичної прокуратури Надія Максимець.

"Одну особу - охоронця медустанови, який має візуальні ознаки алкогольного сп'яніння - доставлено до поліції для з'ясування обставин. Його діям буде надано правову оцінку", - розповіла вона.

Також правоохоронці встановлюють посадових осіб з-поміж адміністрації медустанови, відповідальних за доступ до укриття під час повітряної тривоги.