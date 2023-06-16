Закрите укриття у Києві: поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про службову недбалість

Сьогодні у Києві загинули троє людей – дві жінки та 9-річна дівчинка, які намагалися потрапити до закритого бомбосховища. У зв'язку з ненаданням доступу до укриття правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Facebook 1 червня.
Він пообіцяв у рамках розслідування знайти та притягнути до відповідальності всіх винних. Крім того, ДСНС України спільно з Національною поліцією регулярно проводитимуть перевірки доступності та стану бомбосховищ у всіх населених пунктах країни.
Також стало відомо, що до поліції доставили охоронця поліклініки Деснянського району столиці, де під час ракетної атаки було закрито укриття.. Про це повідомила прессекретарка столичної прокуратури Надія Максимець.
Також правоохоронці встановлюють посадових осіб з-поміж адміністрації медустанови, відповідальних за доступ до укриття під час повітряної тривоги.
Нагадаємо, сьогодні вночі у Деснянському районі Києва внаслідок ракетної атаки росії загинула 9-річна дівчинка, її мама та ще одна жінка. Ще 12 людей отримали поранення.
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