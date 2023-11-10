Закінчено слідство щодо виїзду за кордон нардепа Дубинського - ДБР

11:12 10 листопада Київ, Україна

Як повідомили сьогодні, 10 листопада, у Державному бюро розслідувань (ДБР), закінчено слідство у справі народного депутата, який вчинив службову фальсифікацію, щоб у воєнний час протизаконно залишити Україну і виїхати за кордон.

Хоча у звіті бюро не вказують ім'я фігуранта, обставини справи ясно вказують на Олександра Дубинського.

"ДБР спільно з СБУ встановили, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів, на підставі яких виїхав за кордон. У зверненні з приводу дозволу на виїзд він наголосив на підставі - супровід батька на лікування, проте насправді поїхав на відпочинок. До того ж депутат і батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся в Україну набагато раніше, ніж народний обранець", - йдеться в повідомленні.

У бюро встановили, що під час перебування за кордоном нардеп двічі відвідав Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії він зупинявся у двох готелях у Барселоні та її передмісті.

Справу буде направлено до суду після того, як підозрюваний ознайомиться із матеріалами кримінального провадження.

Нагадаємо, 9 серпня нардепу Дубинському повідомили про підозру у тому, що він надав неправдиві відомості для отримання дозволу на виїзд за кордон. 10 серпня суд відпустив його під особисте зобов'язання на два місяці з носінням електронного браслета.

А 3 листопада СБУ повідомила про підозру Дубинського у справі про переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Цього тижня суд відправив нардепа під домашній арешт до 2 січня.