Закінчено слідство за фактом побиття чоловіка поліцейськими з Святогорська

Завершилося розслідування за фактом побиття чоловіка, яке мало місце 20 січня 2020 року. Обвинувальний висновок вручено поліцейським, які вчинили дане протиправне діяння.

В рамках процесуального керівництва прокуратури Донецької області слідчими територіальним управлінням Краматорської ГБР завершено досудове розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 365 (перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав і повноважень, які супроводжувалися насильством) КК України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Слідство встановило, що 2 січня 2020 троє співробітників Слов'янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області та Слов'янського міжрайонному відділення Маріупольський ГО Управління поліції охорони в Донецькій області, здійснюючи обов'язки щодо забезпечення громадської безпеки та порядку, які перебували на автовокзалі в Святогорську.

На транспортної зупинки між правоохоронцями і жителем Лиману виник конфлікт, в ході якого поліцейські завдали кілька ударів по обличчю та тулубу потерпілого, заподіявши йому численних тілесних ушкоджень у вигляді саден голови та спини. В даний час обвинувальні акти спрямовані в Слов'янський міськрайонний суду.

Максимальне покарання, яке загрожує поліцейським - до 8 років за гратами з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.