Ув'язнений помер від опіків, отриманих на виробництві

У місцях відбування покарання ув'язнені залучаються до різних виробничих процесів. Часом виробничі операції пов'язані з небезпекою для життя і здоров'я працівника, і тому вимагають строгого дотримання заходів безпеки. Порушення цих заходів призводять до сумних наслідків.

Так, за інформацією прес-служби Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, в Кропивницького виправній колонії в результаті отриманих на виробництві опіків помер ув'язнений.

Як повідомили в Секретаріаті служби, його працівниками було здійснено дистанційний моніторинг Кропивницького виправній колонії №6.

"Встановлено, що 12 серпня в медичну частину колонії звернувся засуджений, який був відряджений у другу зміну на виробництво паливних брикетів. Чоловік поскаржився на опіки лівого і правого передпліччя рук і лівої і правої гомілок ніг. За словами засудженого, травму він отримав з власної необережності ", - йдеться в повідомленні.

У той же час, представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини з'ясували, що працівники колонії викликали "швидку", проте, "за рішенням диспетчера і чергового старшого лікаря зміни Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Кіровоградській області, яке постраждало відмовили у виїзді карети швидкої медичної допомоги та наданні невідкладної екстреної допомоги ".

Про подію повідомили в поліцію, за вказаним фактом порушено кримінальну виробництво з попередньої правової кваліфікацією за ч.1 ст.271 Кримінального кодексу (порушення вимог законодавства про охорону праці).

Після відмови "швидкої" виїхати на місце події, засудженого доставили в обласну лікарню власним транспортом співробітників виправної колонії, де чоловікові було проведено оперативне лікування. Деякий час він перебував у палаті інтенсивної терапії опікового відділення у важкому стані. Однак в результаті отриманих опіків 21 серпня засуджений помер.

Раніше повідомлялося, що в Кропивницького невідомий доставив до лікарні тіло чоловіка, раніше оголошеного в розшук за хуліганство із застосуванням зброї.