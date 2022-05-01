Замовлення - через Інтернет, товар - в "закладці". Розкрито велику банду наркоторговців

15:35 02 грудня Київ, Україна

Від 5 до 10 кг наркотичних та психотропних речовин щомісяця реалізовувала група харківських наркоторговців. Всього до злочинної діяльності причетні 17 громадян України. Їхні справи передані на розслідування в Генеральну прокуратуру.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.



Співробітники Управління протидії кіберзлочинності в Харківській області спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції і поліціянтами Харківщини викрили злочинне угруповання в торгівлі наркотичними і психотропними речовинами в мережі Інтернет.



Кіберполіція встановила, що до такої діяльності причетні 17 громадян. Організатор - 23-річний харків'янин.



Фігуранти створили власний вебсайт і канал в месенджері з продажу наркотиків, які поширювали на території Харківської, Київської та Сумської областей методом "закладок".



Встановлено, що зловмисники закуповували "гуртові" партії наркотичних речовин, фасували та перепродавали. Обіг продажів становив від 5 до 10 кг на місяць.



Гроші від покупців отримували на анонімні гаманці електронної платіжної системи, які потім конвертували в криптовалюту Bitcoin і переводили в готівку в пунктах обміну валют.



Зараз правоохоронці встановлюють шляхи постачання наркотиків.



В цілому працівники поліції провели 33 обшуки за місцями проживання підозрюваних. Вилучено 4 кг речовини, яка за висновком експертизи є особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, і пів кілограма канабісу. Вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить понад 4 млн гривень.



Також вилучено комп'ютерну техніку, банківські картки та мобільні телефони, які використовувалися в злочинній діяльності.



До проведення обшуків було залучено спецпідрозділ "КОРД" і бійців полку поліції особливого призначення.



Зловмисники затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщені в ізолятор тимчасового тримання.



Дев'ятьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь в ній) і за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує зловмисникам, - позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна.



Зараз чотирьом підозрюваним обрано запобіжний захід - утримання під вартою без права внесення застави. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу іншим фігурантам.



Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора України.