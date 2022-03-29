Закарпаття: заступник голови облради спійманий на хабарі

Співробітники Служби безпеки України затримали двох топ чиновників Закарпатської облради за вимагання.
Посадові особи вимагали гроші з підрядників за безперешкодне будівництво об'єктів проєкту «Велике будівництво» на території регіону.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Правоохоронці затримали обох чиновників відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України в обласному центрі після передачі всієї суми неправомірної вигоди.
Зараз вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру і обрання судом запобіжного заходу.
В рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.
Відзначимо, що згідно з інформацією на сайті Закарпатської облради, заступником голови є Йосип Борто. Він з 2014 року очолює Закарпатську обласну організацію КМКС "Партія угорців України", є заступником голови Товариства угорської культури Закарпаття.
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