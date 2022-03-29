Закарпаття: заступник голови облради спійманий на хабарі

10:50 04 листопада Київ, Україна

Співробітники Служби безпеки України затримали двох топ чиновників Закарпатської облради за вимагання.

Посадові особи вимагали гроші з підрядників за безперешкодне будівництво об'єктів проєкту «Велике будівництво» на території регіону.

Про це повідомляє пресцентр СБУ

«За попередніми даними слідства, заступник голови облради і один з керівників обласного управління Державної архітектурно-будівельної інспекції налагодили механізм отримання хабарів з підприємців. Задокументовано, що посадові особи вимагали гроші з представника комерційної структури, яка перемогла в тендері на будівництво в одному з селищ культурного центру в рамках проєкту «Велике будівництво». За більш ніж пів мільйона гривень фігуранти «гарантували» підряднику не створювати штучних перешкод під час проведення відповідних будівельних робіт», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали обох чиновників відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України в обласному центрі після передачі всієї суми неправомірної вигоди.



Зараз вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру і обрання судом запобіжного заходу.



В рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.



Відзначимо, що згідно з інформацією на сайті Закарпатської облради, заступником голови є Йосип Борто. Він з 2014 року очолює Закарпатську обласну організацію КМКС "Партія угорців України", є заступником голови Товариства угорської культури Закарпаття.