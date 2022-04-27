Закарпаття: в ДТП загинули 5 осіб, включаючи двох дітей

07:29 01 грудня Київ, Україна

У Мукачівському районі біля села Лалово легковик виїхав на зустрічну і лоб в лоб зіткнулася з вантажівкою, в результаті ДТП загинули троє дорослих і двоє дітей.

Про це повідомляє пресслужба поліції.



Аварія сталася біля села Лалово Мукачівського району, на дорозі зіткнулися легковий автомобіль ВАЗ та вантажівка Scania.

"Попередньо встановлено, що водій легкового автомобіля ВАЗ виїхав на зустрічну смугу, в результаті чого сталося зіткнення з вантажівкою Scania", - заявили в місцевій поліції.

Крім водія, в аварії загинули всі пасажири легковика: 45-річний чоловік, 44-річна жінка і 13-річний хлопчик. Ще один хлопчик, його ровесник, помер пізніше в реанімації, повідомляє пресслужба МВС.



