Закарпаття: в ДТП загинули 5 осіб, включаючи двох дітей

У Мукачівському районі біля села Лалово легковик виїхав на зустрічну і лоб в лоб зіткнулася з вантажівкою, в результаті ДТП загинули троє дорослих і двоє дітей.
Про це повідомляє пресслужба поліції.
Аварія сталася біля села Лалово Мукачівського району, на дорозі зіткнулися легковий автомобіль ВАЗ та вантажівка Scania.
Аварія сталася біля села Лалово Мукачівського району, на дорозі зіткнулися легковий автомобіль ВАЗ та вантажівка Scania.
Крім водія, в аварії загинули всі пасажири легковика: 45-річний чоловік, 44-річна жінка і 13-річний хлопчик. Ще один хлопчик, його ровесник, помер пізніше в реанімації, повідомляє пресслужба МВС.
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