Закарпаття: тургрупа виявила в горах тіло загиблого чоловіка

20:51 05 травень Київ, Україна

У Закарпатській області група відпочивальників виявила в горах тіло загиблого туриста. Особу чоловіка і обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронці.

У складі туристичної групи, яка рухалися по маршруту с. Ділове - г. Піп Іван Мармароський - г. Стіг, що в Рахівському районі, піднімався і гірський рятувальник: у вільний від роботи час він вирішив з друзями підкорити гірські схили. Чоловік не розгубився і відразу ж повідомив про те, що трапилося, в Службу порятунку Івано-Франківської області, а ті в свою чергу передали координати закарпатським рятувальникам.

Для транспортування тіла туриста були залучені 12 фахівців і три одиниці техніки гірських пошуково-рятувальних відділень с. Кваси і м. Рахів. Ускладнювало роботу те, що тіло загиблого лежало на сніжному карнизі, який в будь-яку хвилину міг обвалитися. Однак до опівночі середи 5 травня тіло загиблого доставили в село Богдан Рахівського району.