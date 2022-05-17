Закарпаття: правоохоронці затримали групу серійних крадіїв

В Ужгороді поліція затримала членів злочинного угруповання, які промишляли грабежами на території Західного регіону.
Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
В ході обшуку у зловмисників вилучили металевий сейф, гроші, банківські картки та мобільні телефони, відмички, набір ключів і інші інструменти, які використовувалися для скоєння крадіжок.
Затримані є жителями Львівської області з чималим кримінальним досвідом, за що неодноразово відбували покарання.
Встановлено причетність організатора і учасників угруповання до скоєння злочинів на території Ужгорода. Також за наявною інформацією, дана група "працювала" у Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях.
Проводяться заходи щодо встановлення місця знаходження іншого учасника угруповання. Фігурантам може загрожувати від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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