Закарпаття: правоохоронці затримали групу серійних крадіїв

15:22 12 серпня Київ, Україна

В Ужгороді поліція затримала членів злочинного угруповання, які промишляли грабежами на території Західного регіону.
 
Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
"Вчора, 11 серпня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області спільно зі слідчими Ужгородського районного управління поліції затримали організатора та одного з учасників відразу після скоєння злочину на території Ужгорода", - йдеться в повідомленні.
В ході обшуку у зловмисників вилучили металевий сейф, гроші, банківські картки та мобільні телефони, відмички, набір ключів і інші інструменти, які використовувалися для скоєння крадіжок.

Затримані є жителями Львівської області з чималим кримінальним досвідом, за що неодноразово відбували покарання.

Встановлено причетність організатора і учасників угруповання до скоєння злочинів на території Ужгорода. Також за наявною інформацією, дана група "працювала" у Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях.

Проводяться заходи щодо встановлення місця знаходження іншого учасника угруповання. Фігурантам може загрожувати від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.