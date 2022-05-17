Закарпаття: правоохоронці затримали групу серійних крадіїв

15:22 12 серпня Київ, Україна

Ужгороді поліція затримала членів злочинного угруповання, які промишляли грабежами на території Західного регіону.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"Вчора, 11 серпня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області спільно зі слідчими Ужгородського районного управління поліції затримали організатора та одного з учасників відразу після скоєння злочину на території Ужгорода", - йдеться в повідомленні.

В ході обшуку у зловмисників вилучили металевий сейф, гроші, банківські картки та мобільні телефони, відмички, набір ключів і інші інструменти, які використовувалися для скоєння крадіжок.



Затримані є жителями Львівської області з чималим кримінальним досвідом, за що неодноразово відбували покарання.



Встановлено причетність організатора і учасників угруповання до скоєння злочинів на території Ужгорода. Також за наявною інформацією, дана група "працювала" у Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях.



Проводяться заходи щодо встановлення місця знаходження іншого учасника угруповання. Фігурантам може загрожувати від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.