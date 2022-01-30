Закарпаття: автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту

В Іршавському районі водій автомобіля ВАЗ, не впоравшись з керуванням, врізався в зупинку громадського транспорту, в результаті він і пасажир, який перебував у цей момент в салоні автомобіля, померли на місці.
Вже встановлено, що за кермом знаходився 22-річний житель села Білки Іршавського району, пасажир - 34-річний односелець водія.
Слідчі поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Під час досудового розслідування буде призначений ряд експертиз, які встановлять причини та обставини ДТП.
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