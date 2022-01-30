Закарпаття: автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту

14:38 14 вересень Київ, Україна

В Іршавському районі водій автомобіля ВАЗ, не впоравшись з керуванням, врізався в зупинку громадського транспорту, в результаті він і пасажир, який перебував у цей момент в салоні автомобіля, померли на місці.
"Сьогодні, 14 вересня, о 6:19 годині ранку в поліцію надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Луково, що в Іршавському районі. Поліціянти встановили, що водій автомобіля "ВАЗ 2106" виїхав на зустрічну смугу руху, після чого з'їхав на узбіччя і зіткнувся з бетонною будівлею автобусної зупинки. Від отриманих в результаті аварії травм водій і пасажир транспортного засобу померли на місці", - йдеться в повідомленні.
Вже встановлено, що за кермом знаходився 22-річний житель села Білки Іршавського району, пасажир - 34-річний односелець водія.

Слідчі поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Під час досудового розслідування буде призначений ряд експертиз, які встановлять причини та обставини ДТП.