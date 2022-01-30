Закарпаття: автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту

14:38 14 вересень Київ, Україна

В Іршавському районі водій автомобіля ВАЗ, не впоравшись з керуванням, врізався в зупинку громадського транспорту, в результаті він і пасажир, який перебував у цей момент в салоні автомобіля, померли на місці.

"Сьогодні, 14 вересня, о 6:19 годині ранку в поліцію надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Луково, що в Іршавському районі. Поліціянти встановили, що водій автомобіля "ВАЗ 2106" виїхав на зустрічну смугу руху, після чого з'їхав на узбіччя і зіткнувся з бетонною будівлею автобусної зупинки. Від отриманих в результаті аварії травм водій і пасажир транспортного засобу померли на місці", - йдеться в повідомленні.

Вже встановлено, що за кермом знаходився 22-річний житель села Білки Іршавського району, пасажир - 34-річний односелець водія.