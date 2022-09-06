Захопили адмінбудівлю на Донеччині: шістьом "деенерівцям" повідомили про підозру

15:44 06 вересня Київ, Україна

Правоохоронці повідомили про підозру шістьом учасникам незаконного збройного формування так званої "ДНР", які у квітні 2014 року брали участь у захопленні адмінбудівлі Горлівського міського управління Головного управління МВС України в Донецькій області.



Про це повідомляє МВС України.

“На базі захопленої адміністративної будівлі міліції дислокувалися 30 бойовиків, які входили до складу силового блоку так званої ДНР. Її учасники незаконно позбавляли свободи та утримували громадян України, зокрема, проукраїнських активістів та військовополонених. Це колишні правоохоронці та представники місцевої влади. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі", – йдеться у повідомленні.

Слідчі ГСУ Нацполіції повідомили про підозру шістьом особам за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування) Кримінального кодексу України.