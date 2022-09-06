Захопили адмінбудівлю на Донеччині: шістьом "деенерівцям" повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру шістьом учасникам незаконного збройного формування так званої "ДНР", які у квітні 2014 року брали участь у захопленні адмінбудівлі Горлівського міського управління Головного управління МВС України в Донецькій області.
Про це повідомляє МВС України.
Про це повідомляє МВС України.
Слідчі ГСУ Нацполіції повідомили про підозру шістьом особам за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування) Кримінального кодексу України.
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