Загарбники забирають у цивільних гуманітарну допомогу в окупованих Олешках

В Олешках, які перебувають під тимчасовою окупацією в Херсонській області, окупанти конфіскують гуманітарну допомогу, призначену для постраждалих від повеней, спричинених підривом Каховської ГЕС.



Цю інформацію повідомив представник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

"Ситуація на лівобережжі має катастрофічний характер. Російські окупанти грабують українське населення, яке проживає на тимчасово окупованій території України, яка постраждала від повеней, спричинених підривом Каховської гідроелектростанції. Особливо це проявляється на блокпостах при в'їзді до населеного пункту Олешки у Херсонській області, де окупанти оглядають транспортні засоби та вилучають гуманітарну допомогу, призначену для допомоги постраждалому населенню, та привласнюють її собі", - наголосив Ковальов.