Загарбники підірвали п'ять мостів у Херсонській області
15:48 09 листопада Київ, Україна
Російські терористи підірвали п'ять мостів
у Херсонській області, щоб стримати наступ ЗСУ.
Про це сьогодні під час брифінгу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
"Окупанти підірвали не лише Дар'ївський та Тягінський мости, вони підірвали міст на виїзді зі Снігурівки у бік Херсона через канал. Підірвали міст у Новокаїрах, підірвали міст у Миловому. Тобто окупанти підривають зараз абсолютно всі мости, які є на правобережній частині Херсонщини. Окупанти готують у такий спосіб собі відхід для того, щоб пригальмувати якраз тиск Збройних сил України", - пояснив Хлань.
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