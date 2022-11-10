Загарбники підірвали п'ять мостів у Херсонській області

"Окупанти підірвали не лише Дар'ївський та Тягінський мости, вони підірвали міст на виїзді зі Снігурівки у бік Херсона через канал. Підірвали міст у Новокаїрах, підірвали міст у Миловому. Тобто окупанти підривають зараз абсолютно всі мости, які є на правобережній частині Херсонщини. Окупанти готують у такий спосіб собі відхід для того, щоб пригальмувати якраз тиск Збройних сил України", - пояснив Хлань.