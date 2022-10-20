Загарбники вивозять із Енергодара награбоване майно

09:14 20 жовтня Київ, Україна

Російські військові почали вивозити вкрадене майно із тимчасово окупованого Енергодару Запорізької області, також вони пограбували готель «Скіфський».



Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Телеграмі.

"Окупанти починають тікати з Енергодару. Паніка, страх і очікування поразки, що охопили окупантів у Херсонській та Запорізькій областях, дійшли і до Енергодару. Учора, 19 жовтня, і сьогодні вночі з осередків компактного проживання російських військових та окупаційної "адміністрації" міста почали вивозити майно", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, було зафіксовано масове пограбування готелю "Скіфський".