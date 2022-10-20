Загарбники вивозять із Енергодара награбоване майно
09:14 20 жовтня Київ, Україна
Російські військові почали вивозити вкрадене майно із тимчасово окупованого Енергодару Запорізької області, також вони пограбували готель «Скіфський».
Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Телеграмі.
"Окупанти починають тікати з Енергодару. Паніка, страх і очікування поразки, що охопили окупантів у Херсонській та Запорізькій областях, дійшли і до Енергодару. Учора, 19 жовтня, і сьогодні вночі з осередків компактного проживання російських військових та окупаційної "адміністрації" міста почали вивозити майно", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, було зафіксовано масове пограбування готелю "Скіфський".
"Рашисти виносили звідти і пакували в автобуси та вантажівки все, що можна: телевізори, холодильники, меблі, чайники та інші побутові речі. Така собі евакуація з пограбуванням або фактично дозволене черговим указом путіна мародерство під прикриттям введеного ним "воєнного стану" на тимчасово окупованих росією українських територіях", - зазначили в Енергоатомі.
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