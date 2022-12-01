Загарбники вшістнадцяте обстріляли підприємство ДТЕК
12:51 01 грудня Київ, Україна
У четвер, 1 грудня, окупанти знову атакували енергетичні підприємства ДТЕК, є постраждалі.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Сьогодні російські війська здійснили черговий обстріл енергетичних підприємств ДТЕК. Внаслідок ворожої атаки поранено двох енергетиків", – йдеться в повідомленні.
Співробітникам надали необхідну допомогу та доправили до лікарні, їхньому життю нічого не загрожує.
"За останні два місяці наші підприємства зазнали вже 16 терористичних атак росії", - додали в компанії.
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