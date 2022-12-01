Загарбники вшістнадцяте обстріляли підприємство ДТЕК

12:51 01 грудня Київ, Україна

У четвер, 1 грудня, окупанти знову атакували енергетичні підприємства ДТЕК, є постраждалі.



Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Сьогодні російські війська здійснили черговий обстріл енергетичних підприємств ДТЕК. Внаслідок ворожої атаки поранено двох енергетиків", – йдеться в повідомленні.

Співробітникам надали необхідну допомогу та доправили до лікарні, їхньому життю нічого не загрожує.