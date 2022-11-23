Загарбники вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури у кількох регіонах України

17:35 23 листопада Київ, Україна

Окупанти у середу, 23 листопада, завдали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури у кількох регіонах України, серед них – Львівська та Вінницька області.



У Львівській області електропідстанція отримала два ракетні удари. Яворівський, Львівський та Червоноградський райони області залишились без електроенергії. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Через ракетний удар по енергетичному об'єкту в області застосовують екстрені відключення електроенергії. Графіки планових відключень не діють", - наголосив він.

Вінниччина також постраждала від атак ворога.