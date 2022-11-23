Загарбники вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури у кількох регіонах України

Окупанти у середу, 23 листопада, завдали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури у кількох регіонах України, серед них – Львівська та Вінницька області.
У Львівській області електропідстанція отримала два ракетні удари. Яворівський, Львівський та Червоноградський райони області залишились без електроенергії. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
У Львівській області електропідстанція отримала два ракетні удари. Яворівський, Львівський та Червоноградський райони області залишились без електроенергії. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Вінниччина також постраждала від атак ворога.
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