Загарбники вдарили по Харкову ракетами С-300

У ніч на 14 листопада окупанти завдали по Харкову удару трьома ракетами, попередньо ЗРК С-300. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок "прильоту" в Індустріальному районі пошкоджено промисловий об'єкт. Попередньо, без постраждалих.
Також минулої доби окупанти обстрілювали міста Куп'янськ, Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, розташовані поряд з лінією зіткнення та кордоном з росією.
У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено житловий будинок, у смт Шевченкове Куп'янського району - інфраструктурний об'єкт та освітня установа. Сталися пожежі.
За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Куп'янську з пораненням госпіталізовано чоловіка 48 років та жінку 26 років.
Водночас продовжуються роботи з розмінування території області. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів.
Однак глава ОВА попереджає, що мінна небезпека в області залишається дуже високою. У неділю в Дергачах на невідомому вибуховому пристрої вибухнув і був госпіталізований із пораненнями 45-річний чоловік. Крім того, у селі Волохів Яр Чугуївського району зазнав поранення через підрив на вибуховому пристрої 54-річний чоловік.
Внаслідок "прильоту" в Індустріальному районі пошкоджено промисловий об'єкт. Попередньо, без постраждалих.
Також минулої доби окупанти обстрілювали міста Куп'янськ, Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, розташовані поряд з лінією зіткнення та кордоном з росією.
У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено житловий будинок, у смт Шевченкове Куп'янського району - інфраструктурний об'єкт та освітня установа. Сталися пожежі.
За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Куп'янську з пораненням госпіталізовано чоловіка 48 років та жінку 26 років.
Водночас продовжуються роботи з розмінування території області. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів.
Однак глава ОВА попереджає, що мінна небезпека в області залишається дуже високою. У неділю в Дергачах на невідомому вибуховому пристрої вибухнув і був госпіталізований із пораненнями 45-річний чоловік. Крім того, у селі Волохів Яр Чугуївського району зазнав поранення через підрив на вибуховому пристрої 54-річний чоловік.
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