Загарбники знову обстріляли три райони Харківщини

18:31 12 вересня Київ, Україна

Харків знову під ударами російських військових. Про це повідомив голова ОВ Олег Синегубов.

Він закликав мешканців перебувати у укриттях.



Нагадаємо, сьогодні вдень, 12 вересня, війська Росії завдали чергового удару по Харкову.



Як повідомляє Офіс генпрокурора, окупанти обстріляли три райони міста. У Київському районі ушкодження отримали адміністративну будівлю. Одна людина загинула, двоє отримали поранення.



У Основ'янському районі російські військові потрапили до підприємства. Частково зруйновано будівлю, пошкоджено службові автомобілі та машини співробітників. Отримав поранення працівник фірми.



У Салтівському районі частина від касетного снаряда потрапила до ґрунту поруч із житловим будинком.



За попередньою інформацією, російська армія обстріляла Харків із РСЗВ Ураган.



Як зазначив голова Харківської ОВ Олег Синегубов, за останніми даними, внаслідок денного обстрілу міста постраждали шестеро людей, четверо з них – у стані середньої тяжкості, у двох – легкі поранення.