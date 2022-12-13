Загарбники знову завдали ракетного удару по Нікопольському району

09:40 13 грудня Київ, Україна

Внаслідок нічного обстрілу рашистів Нікопольського району пошкоджено десятки приватних та багатоповерхових будинків, авто та лінії електропередачі.



Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

"Росіяни всю ніч тероризували Нікопольський район. Били з "Градів" та важкої артилерії по трьох громадах – Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій. Обійшлося без загиблих та поранених", - йдеться у повідомленні.



За словами голови ОВА, всього зафіксовано 7 обстрілів, під час яких загарбники випустили понад 50 снарядів у мирних містах та селах.



У Нікополі окупанти пошкодили десяток багатоповерхових та приватних будинків, господарські будівлі, адміністративні будинки, магазин, лінії електропередач. Обстріл спричинив пожежу, але рятувальники вже загасили вогонь.



У Червоногригорівській громаді пошкоджено понад 10 приватних будинків та господарських будівель, а також електромережі. Ворожий снаряд знищив гараж та легковий автомобіль.



У Марганецькій громаді наслідки атаки уточнюються.