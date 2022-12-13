Загарбники знову завдали ракетного удару по Нікопольському району

Внаслідок нічного обстрілу рашистів Нікопольського району пошкоджено десятки приватних та багатоповерхових будинків, авто та лінії електропередачі.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
За словами голови ОВА, всього зафіксовано 7 обстрілів, під час яких загарбники випустили понад 50 снарядів у мирних містах та селах.
У Нікополі окупанти пошкодили десяток багатоповерхових та приватних будинків, господарські будівлі, адміністративні будинки, магазин, лінії електропередач. Обстріл спричинив пожежу, але рятувальники вже загасили вогонь.
У Червоногригорівській громаді пошкоджено понад 10 приватних будинків та господарських будівель, а також електромережі. Ворожий снаряд знищив гараж та легковий автомобіль.
У Марганецькій громаді наслідки атаки уточнюються.
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