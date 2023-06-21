Загарбники рф викрали волонтера з Херсона

Військовослужбовці російської федерації викрали херсонського волонтера Романа Баклажова.
Про це повідомила його дружина.
Роман після початку вторгнення росії волонтерив. Допомагав херсонцям, організував безкоштовне харчування для пенсіонерів, малозабезпечених та безробітних.
Викрали Романа 6 липня.
"Вилучили ноутбук, телефон чоловіка, усі виявлені флешки, особисті речі, які здалися їм або цікавими, або небезпечними. Забрали чоловіка на "розмову". Взяли номер телефону у мене та матері, обіцяючи зателефонувати. На прощання сказали: через кілька днів прийде", - розповіла вона.
10 липня військові знову вдерлися до будинку волонтера та здивувалися, що Романа, за яким вони прийшли, викрали раніше.
Про це повідомила його дружина.
Роман після початку вторгнення росії волонтерив. Допомагав херсонцям, організував безкоштовне харчування для пенсіонерів, малозабезпечених та безробітних.
Викрали Романа 6 липня.
"Вилучили ноутбук, телефон чоловіка, усі виявлені флешки, особисті речі, які здалися їм або цікавими, або небезпечними. Забрали чоловіка на "розмову". Взяли номер телефону у мене та матері, обіцяючи зателефонувати. На прощання сказали: через кілька днів прийде", - розповіла вона.
10 липня військові знову вдерлися до будинку волонтера та здивувалися, що Романа, за яким вони прийшли, викрали раніше.
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