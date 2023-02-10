Загарбники застосували Херсоном заборонені запальні снаряди

08:36 10 лютого Київ, Україна

Російські терористи атакували центр Херсона запальними снарядами. Про це у п'ятницю, 10 лютого, повідомляють місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що "приліт" стався в один із дворів міста. Відповідне відео із обстрілом міста забороненими запальними снарядами з'явилося у соціальних мережах. Його виклали очевидці інциденту.

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