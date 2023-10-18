Загарбники зазнали серйозних втрат у районі Красногорівки: 63 одиниці знищеної техніки

17:09 18 жовтня Київ, Україна

За даними інтерактивної онлайн-карти бойових дій в Україні, Deepstate, російські окупанти зазнали значних втрат в районі села Красногорівка на Авдіївському напрямку. Супутникові знімки підтверджують знищення 63 одиниць військової техніки.

"Проаналізувавши зміни на супутникових знімках, було зафіксовано втрату понад шістьох десятків одиниць техніки. Практично все озброєння було знищено в районі Красногорівки та на під'їзді до населеного пункту", - йдеться у повідомленні Deepstate.

Фахівці зазначають, що оцінити втрати у живій силі ворога складно, але лише на цій ділянці бойових дій, за їхніми даними, втрати російських силовиків вимірюються сотнями.



Ця атака також стала свідченням неефективності тактики "броньованих кулаків", за якої сторона концентрує техніку, сподіваючись на перевагу в ній. Подібні події, такі як розбиті колони в Малій Токмачці, Вербовому, Роботиному, Старомайорську, Новодонецьку, Рівнополі, а також атаки на колони противника у Вугледарі, Новоєгорівці, Макіївці, Андріївці, Мар'їнці і тепер у Красногорівці та Водяному-Первомайську, свідчать про неефективність цієї тактики.