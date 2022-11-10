Загарбники пограбували пограбували церкву ПЦУ в Енергодарі, вкрадено сім старовинних ікон

Військові злочинці вивезли сім православних ікон кінця XVIII - початку XIX століття під виглядом "запобігання спробі" їхнього вивезення. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС) у четвер, 10 листопада.
Вивезення ікон "в музей", за фактом означає подальше їх вивезення в Росії, підкреслюють в ЦНС.
Там також додали, що загарбники активно грабують музейні фундації України.
Зокрема, російські агресори пограбували музеї Криму, Донецької, Херсонської, Луганської областей та ті самі музеї Мелітополя.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі