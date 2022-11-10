Загарбники пограбували пограбували церкву ПЦУ в Енергодарі, вкрадено сім старовинних ікон

16:49 10 листопада Київ, Україна

Військові злочинці вивезли сім православних ікон кінця XVIII - початку XIX століття під виглядом "запобігання спробі" їхнього вивезення. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС) у четвер, 10 листопада.

"Росіяни заявили про запобігання "незаконній спробі" вивезення семи православних ікон, які були знайдені в Енергодарі у православній церкві України. Церковні цінності, які належать релігійній громаді, окупанти нібито передали до Мелітопольського державного краєзнавчого музею". Йдеться про ікони кінця XVIII - початку XIX століття", - йдеться у повідомленні.



Вивезення ікон "в музей", за фактом означає подальше їх вивезення в Росії, підкреслюють в ЦНС.



Там також додали, що загарбники активно грабують музейні фундації України.



Зокрема, російські агресори пограбували музеї Криму, Донецької, Херсонської, Луганської областей та ті самі музеї Мелітополя.