Загарбники обстріляли Запорізьку область, загинули мирні жителі

19:24 11 серпня Київ, Україна

Росіяни вкотре обстріляли населені пункти Запорізької області. В результаті загинула мешканка Пологівського району, ще двоє людей отримали поранення.



Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Запорізькій області у п'ятницю, 11 серпня.



Внаслідок влучення російських снарядів зруйновано житлові будинки в Оріхові, Преображенці, Малій Токмачці та прилеглих селах.



Атака російських військових злочинців спричинила загибель 70-річної жінки. Ще двоє людей, мешканці сіл Преображенка та Мала Токмачка, отримали поранення ніг, їх госпіталізовано.



За цими фактами відкрито кримінальні провадження. Наразі триває розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.