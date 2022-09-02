Загарбники не припиняють обстрілювати Миколаївщину

09:14 26 серпня Київ, Україна

Окупанти не припиняють обстрілювати Миколаїв та область. Вночі, 26 серпня, близько 3:30 вибухи було чутно в обласному центрі.

А вдень, 25 серпня, о 14:25 обстріляли село Лупарево Галицинівської громади. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.



В результаті виникла пожежа господарської споруди. Обійшлося без постраждалих.



Також у четвер, 25 серпня, орієнтовно о 10:00, 20:30, 23:30 та сьогодні, 26 серпня, близько 05:30 були "прильоти" у селах Широке та Червона Долина Широківської громади. Влучення були переважно за межами населених пунктів. Пошкоджено дві сільгоспспоруди домогосподарств. Постраждалих немає.



Триває обстріл території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Увечері 25 серпня орієнтовно о 18:10 були обстріли смт Березнегувате. За інформацією ОК Південь, удару було завдано реактивними системами залпового вогню Ураган.