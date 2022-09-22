Загарбники завдали ракетного удару по Миколаєву

10:45 22 вересня Київ, Україна

У ніч на 22 вересня агресор завдав нових ракетних ударів по Миколаєву, пошкодивши житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram та мер міста Олександр Сенкевич у Telegram.

"Близько 00:15 Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, насамперед зенітно-ракетними системами С-300. Внаслідок чого пошкоджено багатоповерхові будинки, вибито вікна, газопровід, водогін, двір кінотеатру і театру, адміністративні будівлі", - зазначив Кім.

Близько 01:21 внаслідок ракетного удару виникла пожежа на складі. За словами Кіма, обійшлося без жертв та постраждалих.



Мер міста Олександр Сенкевич підтвердив, що обстрілів зазнали кілька районів Миколаєва, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура та житлові будинки.