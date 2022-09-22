Загарбники завдали ракетного удару по Миколаєву

У ніч на 22 вересня агресор завдав нових ракетних ударів по Миколаєву, пошкодивши житлові будинки та цивільну інфраструктуру.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram та мер міста Олександр Сенкевич у Telegram.
Близько 01:21 внаслідок ракетного удару виникла пожежа на складі. За словами Кіма, обійшлося без жертв та постраждалих.
Мер міста Олександр Сенкевич підтвердив, що обстрілів зазнали кілька районів Миколаєва, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура та житлові будинки.
Мер міста Олександр Сенкевич підтвердив, що обстрілів зазнали кілька районів Миколаєва, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура та житлові будинки.
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