Загарбники завдали бомбового удару по Оріхову: жертви серед місцевих жителів

18:18 12 червня Київ, Україна

У понеділок, 12 червня, російські загарбники завдали бомбового удару по місту Оріхів. Запорізька обласна військова адміністрація повідомляє про жертв серед місцевих мешканців.



За інформацією, три керовані авіабомби ворога уразили територію міста, призводячи до руйнування приватних будинків та комунікацій.

"На жаль, один 48-річний чоловік загинув від отриманих травм, а 32-річного пораненого оперативно доставили до медустанови", - йдеться в офіційному повідомленні.



Нагадаємо, що за останню добу російські сили 74 рази обстріляли Запорізьку область, застосовуючи ракетні системи залпового вогню та артилерію. Внаслідок ворожої атаки по Новоселівці постраждала 50-річна жінка.