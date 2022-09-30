Загарбники на Херсонщині посилили фільтраційні заходи

18:02 30 вересня Київ, Україна

На Херсонщині окупанти ще більше посилили фільтраційні заходи.



Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Останні два тижні окупанти посилили фільтраційні заходи щодо патріотично налаштованого населення Херсонщини", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Соболевський, росіяни затримують волонтерів гуманітарних центрів, які продовжували працювати, наскільки це було можливо, затримують підозрюваних у нанесенні патріотичних написів та розклеюванні листівок, а також фермерів, які досі відмовлялися перереєструвати свій бізнес на «юрисдикцію» загарбників.



Соболевський закликав мешканців області дотримуватись максимальної обережності, берегти життя та здоров'я.