Загарбники масово заселяють Мелітополь росіянами, чеченцями та осетинами - мер

16:55 07 листопада Київ, Україна

У будинки евакуйованих мелітопольців окупанти масово заселяють росіян, чеченців та осетинів, а також виселяючи тих, хто залишився у місті та районі.



Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.



Мер повідомляє, що у місті залишилося 50-60 тисяч місцевого населення, багатьох із них загарбники виганяють із будинків та квартир.

"Більше половини мешканців Мелітополя евакуювалися на підконтрольну Україні територію чи за кордон. У місті залишилося до 60 тис. мелітопольців. У той самий час місто та район масово заселили окупанти з росії - росіяни, чеченці, осетини тощо", - повідомив він.

Загарбники продовжують виселяти з будинків українців та будувати оборонні укріплення.

"У селі Полянівка Мелітопольського району вони "попросили" мешканців переїхати в інші населені пункти. Через сусідню Якимівку завезли до Полянівки бетонні плити, зняті з водного каналу, і перетворюють навколишню територію на форпост", - розповів Федоров.

Мер також повідомляє, що росіяни продовжують використовувати цивільних як живий щит: у містах та селах вони розставляють військову техніку поряд із будинками місцевих мешканців.