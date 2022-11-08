Загарбники масово заселяють Мелітополь росіянами, чеченцями та осетинами - мер

У будинки евакуйованих мелітопольців окупанти масово заселяють росіян, чеченців та осетинів, а також виселяючи тих, хто залишився у місті та районі.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Мер повідомляє, що у місті залишилося 50-60 тисяч місцевого населення, багатьох із них загарбники виганяють із будинків та квартир.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Мер повідомляє, що у місті залишилося 50-60 тисяч місцевого населення, багатьох із них загарбники виганяють із будинків та квартир.
Загарбники продовжують виселяти з будинків українців та будувати оборонні укріплення.
Мер також повідомляє, що росіяни продовжують використовувати цивільних як живий щит: у містах та селах вони розставляють військову техніку поряд із будинками місцевих мешканців.
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