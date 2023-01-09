Загарбники двічі за ніч накривали вогнем Нікопольський район

Війська росії двічі за ніч завдали ракетного обстрілу з важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області.
Про це 9 січня повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Він уточнив, що під прицілом ворога знаходилися дві громади – Червоногригорівська та Марганецька.
"Ворог направив туди не менше десяти снарядів. Люди неушкоджені. Наслідки ударів встановлюються", - наголосив глава ОВА.
Про це 9 січня повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Він уточнив, що під прицілом ворога знаходилися дві громади – Червоногригорівська та Марганецька.
"Ворог направив туди не менше десяти снарядів. Люди неушкоджені. Наслідки ударів встановлюються", - наголосив глава ОВА.
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