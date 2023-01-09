Загарбники двічі за ніч накривали вогнем Нікопольський район

08:48 09 січня Київ, Україна

Війська росії двічі за ніч завдали ракетного обстрілу з важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області.



Про це 9 січня повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



Він уточнив, що під прицілом ворога знаходилися дві громади – Червоногригорівська та Марганецька.



"Ворог направив туди не менше десяти снарядів. Люди неушкоджені. Наслідки ударів встановлюються", - наголосив глава ОВА.