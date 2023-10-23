Загарбники атакували теплоелектростанцію, обладнання пошкоджено – ДТЕК

11:43 23 жовтня Київ, Україна

Увечері в неділю, 22 жовтня, російська армія провела атаку на одну з теплоелектростанцій ДТЕК, що спричинило серйозні пошкодження на підприємстві.



Про це сьогодні повідомляє пресцентр ДТЕК.

"Вчора ввечері, 22 жовтня, одна з теплоелектростанцій ДТЕК була атакована та пошкоджена внаслідок обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що внаслідок атаки не постраждали люди. Проте обладнання для підприємства було серйозно пошкоджено.



Після закінчення обстрілів співробітники енергетичної компанії розпочали ліквідацію наслідків атаки.



ДТЕК наголосила на своїй рішучості продовжувати роботу для забезпечення надійності української енергосистеми, незважаючи на ворожі атаки. Компанія також співпрацює з Національною енергетичною компанією "Укренерго" для координації зусиль у цьому напрямку.