"Захоплення літака": в Рівному провели антитерористичні навчання

На території міжнародного аеропорту "Рівне" пройшли тактико-спеціальні навчання, спецслужби відпрацьовували ситуацію захоплення терористами літака з екіпажем.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Відзначається, що в заходах взяли участь регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, Держспецзв'язку, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Збройних Сил України, Державної прикордонної служби, а також представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Метою проведення навчань стала перевірка та підвищення рівня міжвідомчої взаємодії в умовах ймовірної диверсійної і терористичної загрози.
Додається, що представники Координаційної групи детально проаналізували кожну фазу навчань і відзначили ефективність залучених підрозділів. Також учасникам тренувань були надані додаткові рекомендації щодо підвищення рівня готовності з протидії терористичним загрозам.
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