"Захоплення літака": в Рівному провели антитерористичні навчання

19:09 16 жовтня Київ, Україна

На території міжнародного аеропорту "Рівне" пройшли тактико-спеціальні навчання, спецслужби відпрацьовували ситуацію захоплення терористами літака з екіпажем.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Служба безпеки України провела на території міжнародного аеропорту "Рівне" тактико-спеціальні навчання з нейтралізації умовних терористів, які за легендою тренувань захопили літак з екіпажем", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в заходах взяли участь регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, Держспецзв'язку, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Збройних Сил України, Державної прикордонної служби, а також представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.



Метою проведення навчань стала перевірка та підвищення рівня міжвідомчої взаємодії в умовах ймовірної диверсійної і терористичної загрози.

"Учасники зборів відпрацювали алгоритм спільних дій з нейтралізації "терористів", які за легендою навчань захопили АН-12 з екіпажем літака. В ході операції силовики провели комплекс заходів щодо знешкодження умовних терористів", - розповіли в СБУ.

Додається, що представники Координаційної групи детально проаналізували кожну фазу навчань і відзначили ефективність залучених підрозділів. Також учасникам тренувань були надані додаткові рекомендації щодо підвищення рівня готовності з протидії терористичним загрозам.