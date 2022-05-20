Зафіксовано прильоти на Чернігівщині та Сумщині

Про це повідомило оперативне командування Північ.

"Близько 14:35 спостерігачі зафіксували 4 "приходи", ймовірно, з міномета калібру 120 мм у районі населеного пункту Грем'яч (Чернігівщина). Вже майже о 14:50 було зафіксовано 4 "приходи" також, ймовірно, з міномета в район населеного пункту Середино-Буда (Сумщина). Втрат серед особового складу та техніки немає", - йдеться у повідомленні.