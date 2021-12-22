Затримано підозрюваних у вбивстві двох чоловіків, знайдених біля школи в Дніпрі

13:00 22 грудень Київ, Україна

Вчора, 21 грудня, вранці, біля однієї зі шкіл міста Дніпро було знайдено тіла двох жорстоко вбитих чоловіків. На трупах було видно численні побої та ножові поранення, в одного чоловіка до невпізнання було спотворене обличчя. За гарячими слідами поліції вдалося затримати підозрюваних.

У злочині підозрюються троє молодих хлопців та дівчина. Напередодні молодь відзначала день народження і неабияк випила. Вийшовши на пошуки пригод, вони помітили двох безпритульних.

Один з молодих людей без жодної причини став бити і завдавати ножових ран нещасним. Обличчя постраждалих він понівечив, кидаючи в них шматок бетонної плити.

Під час обшуку в одного із затриманих було вилучено ніж – можливе знаряддя вбивства.

За фактом відкрите кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (навмисне вбивство) КК України. Винним загрожує термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Наразі тривають слідчі заходи.