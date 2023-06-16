Затримано організаторів схеми постачання військового обладнання до росії

19:08 01 червня Київ, Україна





В результаті операції, проведеної 1 червня, затримано організаторів угоди, повідомляє пресслужба Служби безпеки України



За інформацією відомства, мешканець Сумської області, власник підприємства з виробництва електротехнічного обладнання, спільно із спільником із Києва, зареєстрованим як внутрішній переселенець із Луганська, організували серійне виробництво стартерів для російської залізниці. Служба безпеки розкрила тіньову схему продажу українських товарів для російської військової промисловості.В результаті операції, проведеної 1 червня, затримано організаторів угоди, повідомляє пресслужба Служби безпеки України (СБУ) За інформацією відомства, мешканець Сумської області, власник підприємства з виробництва електротехнічного обладнання, спільно із спільником із Києва, зареєстрованим як внутрішній переселенець із Луганська, організували серійне виробництво стартерів для російської залізниці.

Зловмисники обходили контрольно-пропускні пункти на кордоні та постачали продукцію до росії невеликими партіями. На території росії їхні російські партнери приймали товар і направляли його підприємствам "росзалізниці", включаючи тимчасово окупований Крим.



Встановлено, що придбані запчастини використовувалися для ремонту локомотивів, якими здійснювалося перекидання російських військ. Обох організаторів було затримано при спробі переправлення нової партії стартерів до росії, і проти них порушено кримінальну справу за статтями "пособництво державі-агресору за попередньою змовою групи осіб".



Наразі зловмисники перебувають під вартою і їм загрожує до 12 років ув'язнення.