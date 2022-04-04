Затримано хакерів, які допомагали студентам

13:40 09 листопада Київ, Україна

СБУ заарештувала групу молодих людей, які незаконно проникали у внутрішню роботу комп'ютерних програм ВНЗ Вінницької області, отримували доступ до документації, яка містила відповіді на екзаменаційні питання, а після поширювали ці дані з метою наживи.



Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники протиправно міняли офіційну інформацію навчальних закладів і отримували доступ до файлів, які містять, зокрема, відповіді на екзаменаційні білети. Незаконно отриману інформацію вони реалізовували за грошову винагороду.



Для блокування роботи вишів під час здачі іспитів організатори також здійснювали DDoS-атаки на інформаційно-телекомунікаційні системи навчальних закладів.



В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України, правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, sim-карти операторів стільникового зв'язку з доказами протиправної діяльності, а також банківські платіжні картки, на які надходили гроші від угоди.