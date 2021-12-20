Затримано грабіжників підірвали автомобіль "Укрпошти"

Зусиллями співробітників поліції, було затримано трьох підозрюваних у збройному пограбуванні автомобіля "Укрпошти" в Полтавській області.
Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
За словами Геращенко, який постраждав внаслідок вибуху водій автомобіля "Укрпошти" до сих пір знаходиться в реанімації.
Поліція продовжує встановлювати і інших осіб, причетних до цього "зухвалому злочину в якості навідників і пособників", додав Геращенко.
Нагадаємо, що поблизу села Тишки Лубенського району грабіжники підірвали автомобіль "Укрпошти". В результаті вибуху двоє співробітників компанії отримали поранення і були госпіталізовані. Грабіжники забрали у співробітників "Укрпошти" табельний пістолет, телефони і сумку з грошима, після чого зникли з місця злочину.
Поліція продовжує встановлювати і інших осіб, причетних до цього "зухвалому злочину в якості навідників і пособників", додав Геращенко.
Нагадаємо, що поблизу села Тишки Лубенського району грабіжники підірвали автомобіль "Укрпошти". В результаті вибуху двоє співробітників компанії отримали поранення і були госпіталізовані. Грабіжники забрали у співробітників "Укрпошти" табельний пістолет, телефони і сумку з грошима, після чого зникли з місця злочину.
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