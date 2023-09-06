Затримано чиновників, які допомагали ухилянтам уникнути призову та бігти за кордон

14:41 26 серпня Київ, Україна

Після низки гучних викриттів корумпованих голів військкоматів, черга дійшла до голів військово-лікарських комісій. Як повідомила 26 серпня пресслужба СБУ, під час оперативних заходів у Києві, Одесі та Харківській області Службою безпеки було затримано чотирьох військових чиновників, які допомагали ухилянтам уникнути призову та бігти за кордон.

Зазначається, що посадові особи пропонували військовозобов'язаним уникнути мобілізації на підставі фіктивних документів щодо непридатності до військової служби за станом здоров'я.

"Вартість таких "послуг" становила до десяти тисяч доларів з однієї особи. Сума залежала від термінів "вирішення питань" та фінансових можливостей "клієнтів"", - уточнили у спецслужбі.

У Києві було затримано начальника районного військкомату та голову однієї з військово-лікарських комісій, які продавали фальшиві медичні довідки про наявність важких діагнозів.

На Харківщині викрили керівника районного військкомату, який "заробив" на потенційних призовниках понад 11 мільйонів гривень. До незаконної діяльності він залучив трьох чиновників місцевої лікарні.

В Одесі кіберфахівці СБУ ліквідували корупційну схему, до організації якої причетний секретар місцевої військово-лікарської комісії. Разом із столичним адвокатом та двома спільниками вони налагодили масштабний збут фальсифікованих документів про непридатність до військової служби.

Зловмисникам загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Львівщині затримали робітницю ТЦК, яка допомагала ухилитися від призову за 1000 доларів.